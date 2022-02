Tradizione e qualità, il panificio 'Delizie' nella guida del Gambero Rosso

Importante riconoscimento per la panetteria di Santa Maria del Molise

SANTA MARIA DEL MOLISE. Tradizione, qualità e gusto: c'è anche il panificio 'Delizie' di Santa Maria del Molise tra le migliori panetterie del Molise, secondo il Gambero Rosso.

Importante riconoscimento dunque per il titolare Antonio Barile che gestisce l'attività insieme alla sorella Luisa.

“Delizie di nome e di fatto – scrive il Gambero Rosso - basta dare uno sguardo al bancone per rendersi conto di quanto sia ricca e poliedrica l’offerta di questo accogliente locale nel territorio di Santa Maria del Molise. Non solo panificio ma anche paninoteca, pizzeria e caffetteria. Ci si perde fra le proposte per la colazione (cornetti, ciambelle, brioche, delizia di mele), la pasticceria dolce (crostate alla frutta in vari gusti, biscotti tipici) e la pasticceria salata. Ma al pane realizzato con lievito madre è riservato grande spazio: pane casereccio, pane di grano duro, semi integrale, pane alle noci e con le olive, ciabatte e sfilatini. Da non perdere il Pan Delizie, una sorta di parrozzo fatto con grano locale e arancia”.

