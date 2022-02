Isernia, Erasmus alla San Giovanni Bosco: in arrivo studenti da tutta Europa

Per le prossime due settimane previste attività interattive basate su arte, scienza e visite guidate

ISERNIA. Erasmus alla San Giovanni Bosco di Isernia: lo annuncia il dirigente scolastico, Giuseppe Posillipo attraverso una nota stampa in cui anticipa che nelle prossime due settimane l'istituto da lui guidato ospiterà docenti e alunni provenienti da 8 paesi dell'Europa.

“Dal 21 al 25 febbraio - si legge nella nota - la scuola ospiterà 16 studenti e 11 docenti provenienti da Turchia, Spagna, Francia, Svezia e Romania nell’ambito del progetto ‘Evoking Notions Via Inclusive Sharing To Inspire Next Generation’. Gli studenti europei saranno ospitati presso le famiglie isernine che hanno espresso il desiderio di far vivere questa esperienza europea ai loro figli. La settimana – spiega il preside - sarà ricca di attività laboratoriali inerenti la tematica delle sostanze chimiche unitamente al tema sociale del bullismo. Alunni e docenti si recheranno, inoltre, presso l’università di Pesche per prendere parte ad attività interattive tenute e alla Città della Scienza di Napoli. Non mancheranno visite sul territorio e nei luoghi salienti della città”.

“Dal 28 febbraio al 4 marzo, poi, – stando a quanto dichiarato - l’istituto ospiterà un secondo gruppo di 25 studenti e 8 insegnanti provenienti da Polonia, Grecia, Portogallo e Romania nell’ambito del progetto ‘Tasting the European Art and Science’. Durante i cinque giorni di accoglienza saranno svolte attività laboratoriali direttamente connesse ai temi dell’arte e della scienza dell’Europa. Molte di queste saranno presentate presso l’Auditurium Unità d’Italia, durante la cerimonia di benvenuto. Gli ospiti – si legge ancora - avranno poi occasione di apprezzare la bellezza e la ricchezza del nostro territorio con visite guidate al Paleolitico, al museo di Castello Pandone di Venafro e al Castello Pignatelli di Monteroduni”.

