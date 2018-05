Unesco Giovani, al via la selezione per cinque nuovi soci per il Molise

Per operare nella pianificazione delle attività regionali e nazionali. Diverse le figure richieste. Le domande entro il 25 maggio

CAMPOOBASSO. L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO, per il tramite della Rappresentanza Regionale di riferimento, bandisce un avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, rivolto a cinque soci regionali per il Molise.

L’Associazione si prefigge di supportare le attività dell’UNESCO in Italia nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione, promuovendone progetti, valori e priorità nelle comunità locali, attraverso la ricerca della partecipazione attiva di giovani e della società civile in iniziative ed eventi di rilevanza nazionale.

Tra i requisiti richiesti un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, la residenza in Italia e il domicilio in Molise, il diploma di scuola superiore, l’impegno nei campi dell’educazione, della scienza e della cultura. Le domande, corredate di curriculum vitae, lettera motivazionale (in formato PDF) e breve video di presentazione, (della durata massima di 1 minuto, da inviare tramite un link privato su un canale a scelta del candidato, preferibilmente YouTube), dovranno essere entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 maggio 2018, a mezzo posta elettronica all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I soci regionali selezionati, andranno ad affiancare il Rappresentante Regionale dell’Associazione ed i soci già presenti, nel processo di strutturazione dell’organizzazione a livello locale, nella pianificazione e nella programmazione delle attività regionali e nazionali in conformità agli obiettivi dell’Associazione.

Il testo integrale dell'Avviso di selezione, è scaricabile al seguente link: http://www.unescogiovani.it/wp-content/uploads/BANDO-SOCI-MOLISE-2018.pdf

