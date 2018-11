Lavorare in ‘vacanza’: al via in Molise le selezioni di ‘Obiettivo Tropici’

Oltre 300 le figure richieste, tra animatori, istruttori fitness, scenografi, costumisti, bagnini e chef. Le selezioni a Campobasso mercoledì 28 novembre

CAMPOBASSO. Lavorare in ‘vacanza’, al via in Molise l’iniziativa dell’Eures (Servizi Europei per l'Impiego) riguardante la campagna nazionale di selezione di personale ‘Obiettivo Tropici’, relativa alla stagione invernale 2018/2019, per impieghi in Italia e all'estero. Previsti colloqui di lavoro per occupazioni nel settore turistico.

Mercoledì 28 novembre dalle ore 9 a Campobasso, presso la sala riunioni dell'Agenzia regionale Molise Lavoro in via Masciotta 13, si terranno colloqui di selezione di personale. Le figure richieste sono oltre 300, tra animatori, accompagnatori sci, chef, sportivi, bagnini, istruttori di fitness, tecnici audio/luci, scenografi, costumisti, responsabili mini club.

Eures Molise organizza già da anni queste giornate di selezione e sono oltre 100 i ragazzi molisani che hanno avuto esperienze lavorative in Italia e nel resto del mondo. Chi fosse interessato a partecipare alle selezioni può inviare la propria candidatura a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , inserendo nell'oggetto: ‘Selezioni OT – Campobasso’. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Serivizio EURES Molise al 0874416424 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

