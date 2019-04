Immobiliare, Remax approda in Molise e cerca personale

Redazionale/ Diverse le figure professionali da inserire presso il centro di intermediazione che, a breve, sarà inaugurato a Campobasso

CAMPOBASSO. Novità in arrivo nel settore immobiliare: sta per approdare in Molise ‘Remax’, gruppo internazionale nato negli Stati Uniti nel 1973 e divenuto anche in Italia punto di riferimento per chi acquista, vende o acquista immobili.

La prossima apertura della sede di Campobasso rappresenta anche un’importante occasione per chi cerca lavoro e ha l’ambizione di diventare imprenditore di se stesso. Remax, gruppo solido ed innovativo sempre attento alla formazione e alla crescita dei propri associati, ricerca infatti personale da inserire nella propria struttura. Candidati ideali sono uomini e donne che, con entusiasmo, volontà e originalità sono interessati a cambiare in meglio la propria vita.

Il centro di intermediazione Remax di prossima apertura a Campobasso in questo momento è alla ricerca di un mediatore creditizio esperto di mutui, di un esperto di aste immobiliari a cui affidare tutto il comparto Auction Point, un broker manager, un recruiter manager, team leader, consulenti immobiliari esperti, assistenti immobiliari da avviare alla carriera con e senza esperienza.

Chiunque si riconosce in una dei queste figure può dunque presentare la propria candidatura per entrare in Remax che offre:

-massimi compensi provvigionali

-nessun limite di zona

-collaborazione MLS

-strumenti di marketing innovativi

-formazione ai massimi livelli Remax university

-tecnologia all'avanguardia

-possibilità di carriera

- provvigioni al top della categoria 85%

-nei centri intermediazione Remax è richiesta l’apertura della partita Iva

Remax, lo ricordiamo, è un Gruppo immobiliare internazionale, fondato, nel 1973, negli Stati Uniti, precisamente a Denver (in Colorado). La società, che deve il proprio nome all’acronimo di ‘Real Estate Maximums‘, letteralmente ‘Massimo nell’intermediazione immobiliare’, è presente, oggi, in ben 100 Paesi del mondo, in cui propone un sistema di franchising basato sulla formula dello studio associato e sulla collaborazione tra professionisti del settore. Opera, dal 1996, anche nel nostro Paese, con Remax Italia, che conta centinaia di agenzie sparse sull’intero territorio.

Chiunque sia interessato a presentare la propria candidatura, può inviare il curriculum all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

