Isernia: ‘Giovani e lavoro: burocrazia zero’ a supporto dell’imprenditoria giovanile

L’evento è indirizzato ai giovani tra i 18 e i 35 anni della provincia di Isernia che hanno intenzione di creare una start up imprenditoriale o che sono alla ricerca di un lavoro

ISERNIA. Con l'obiettivo di stimolare progetti che possano favorire nuove iniziative lavorative che tanto mancano nella nostra provincia, la diocesi di Isernia-Venafro ha organizzato ‘Giovani e lavoro: burocrazia zero’ a supporto dell’imprenditoria giovanile. L’evento verrà presentato in conferenza stampa lunedì 25 novembre alle 10:30 nell’Aula delle Colonne in via Mazzini a Isernia.

Il progetto vede coinvolti direttamente la diocesi di Isernia-Venafro e i responsabili territoriali del Progetto Policoro, della Pastorale Sociale e del Lavoro diocesana insieme ai responsabili dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, sezione Isernia Molise, ed è indirizzato ai giovani tra i 18 e i 35 anni della provincia di Isernia che hanno intenzione di creare una start up imprenditoriale o che sono alla ricerca di un lavoro.

Interverranno:

- sua Eccellenza Monsignor Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro

- Dottor Pasqualino Piersimoni, referente UCID

- Don Girolamo Dello Iacono, responsabile “Progetto Policoro”

- Dottor Agostino Francischelli, della Pastorale Sociale e del Lavoro

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti ‘mi piace’ al nostro gruppo ufficiale