Lavoro, Enel assume diplomati in tutta Italia

Enel, uno dei principali produttori di energia pulita operante nel settore dell'elettricità e del gas, a Gennaio 2020 ha aggiornato gli annunci di lavoro per la ricerca di diplomati da assumere su tutto il territorio nazionale oltre ad una ampia varietà di posizioni lavorative come addetti allo sviluppo aziendale, specialisti di controllo etc., da inserire nelle sedi sia in Italia che all’estero. L’azienda, una multinazionale presente in 35 Paesi dove lavorano circa 70 mila persone, è alla ricerca di figure proattive, curiose, dinamiche, fortemente motivate con buone capacità organizzative e relazionali e sensibilità ai temi della sicurezza, con voglia di crescere sia dal punto di vista professionale che personale, disposte a lavorare per migliorare il mondo e rispondere alle sfide poste dai cambiamenti climatici e dal bisogno sempre crescente di energia pulita. Lavorare in Enel è sempre un’ottima opportunità per crescere, essere valorizzati, innovare e contribuire alla creazione di valore condiviso con le comunità e i cittadini e questo significa far parte di un grande Gruppo che ogni giorno fonde culture, esperienze e soluzioni. L’azienda ... continua a leggere

