Federimpreseitalia Molise, al via il primo corso da pizzaiolo edizione 2020

Dopo il grosso successo delle prime quattro edizioni del 2019, Federimpreseitalia Molise ha aperto le iscrizioni per la prima edizione 2020 del corso base da pizzaiolo che si terrà all’inizio del mese di marzo.

Il corso, della durata di 10 lezioni, tra teoria e pratica, vedrà la partecipazione del maestro della scuola nazionale pizzaioli Giuliano Bucci e sarà aperto a uomini e donne di tutte le fasce di età.

Già tanti coloro che, in seguito alle precedenti edizioni, sono passati dalla teoria all’azione: “Il corso ha avuto grosso successo in passato e per questo abbiamo deciso di riproporlo – dice il presidente di Federimpreseitalia Molise – la teoria con il maestro Giuliano Bucci si terrà presso la nostra sede ad Isernia, mentre la pratica sarà effettuata presso la pizzeria Guakamaja sempre alle porte di Isernia. Saranno 10 lezioni che daranno la possibilità di apprendere gli elementi fondamentali della professione. Il costo del corso è di 390 euro e comprende anche il rilascio dell’attestato Haccp base indispensabile per lo svolgimento della professione”.

Gli interessati potranno rivolgersi a Federimpreseitalia Molise in corso risorgimento 5 bis ad Isernia o chiamare lo 0865/410231.

