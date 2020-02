Lavoratori con disabilità: il Comune di Montenero di Bisaccia cerca un esecutore amministrativo

Emanato l’avviso pubblico per l’avviamento a selezione presso il Comune basso molisano



MONTENERO DI BISACCIA. L’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia ha emanato l’Avviso Pubblico per l’avviamento a selezione riservato alle persone iscritte al collocamento obbligatorio, L. n. 68/99, art. 1, co.1, presso il competente Centro per l’Impiego di Termoli, finalizzato all’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo parziale (20 ore settimanali) ed indeterminato presso il Comune di Montenero di Bisaccia di n. 1 unità (disabile) per il profilo professionale di “Esecutore Amministrativo” ex 4^ q. f. - categoria giuridica B1.

Inoltre si comunica di dare corso alle relative procedure per la presentazione delle domande di partecipazione e per la formulazione della relativa graduatoria come in Determina e negli avvisi; di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 disponendone la pubblicazione integrale sul sito internet anche istituzionale dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro; di pubblicare la seguente determinazione sul sito www.moliselavoro.it

L’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni avviene con contratto individuale di lavoro mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità (art. 35, comma 1, lett . b).

Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge n. 68/99, ivi inclusi gli appartenenti alle c.d. “categorie protette” (art. 18, co. 2, L. n.68/99), da parte delle Amministrazioni Pubbliche, Aziende ed Enti Pubblici, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

