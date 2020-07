Lavoro in ufficio o smart working: 3G cerca 150 collaboratori in Molise

La sede operativa in Molise è quella di Campobasso. Candidature e curriculum da inviare entro il 31 agosto

CAMPOBASSO. Opportunità di lavoro alla società 3G Spa, con sede legale a Roma, sede operativa a Roma, 2 sedi sul territorio abruzzese, Chieti e Sulmona e una sul territorio molisano a Campobasso.



L’azienda, uno più grandi player nel mercato del Business process outsourcing, che lavora per importanti committenti italiane e multinazionali, cerca 150 collaboratori outbound in Molise, un numero molto importante per la crescita della società e per il territorio, ma destinato a crescere.

La proposta è innovativa perché i collaboratori, dopo due settimane di formazione e training on the job presso le sedi 3G, potranno poi scegliere se lavorare presso gli stabilimenti della società, in ‘smart working’ presso le loro abitazioni o, ancora, con formula mista.

“Le innovazioni e gli investimenti che l’azienda sta mettendo in campo, a livello di infrastrutture e tecnologia – la comunicazione della 3G - garantiscono la massima sicurezza ed efficienza. Questo permetterà a tutta una fascia di persone, come ad esempio genitori e studenti, di poter accedere ad una professione che, se svolta in un contesto moderno e votato alla correttezza come quello che da venti anni anni 3G ha dimostrato di poter offrire, può portare a grandi soddisfazioni sia economiche che personali”.



La sede operativa interessata per il territorio molisano è quella di Campobasso. La Scadenza per l’invio candidature è fissata al 31 Agosto. Per gli interessati il curriculum via inviato direttamente all’azienda, utilizzando l’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

