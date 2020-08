Il Comune di Milano sceglie la molisana Planetcall Direct, cercasi personale

L’azienda campobassana desidera avvalersi di personale del Molise che vive a nord per incarichi nell’ambito del Contact Center

L’azienda di Campobasso sta perfezionando la procedura di affidamento con il Comune di Milano della gestione del servizio di Contact Center e sportello informativo per gli utenti delle politiche sociali – con particolare riferimento alle misure di sostegno al reddito.

“Abbiamo visto riconosciuta la qualità progettuale della nostra azienda in uno dei contesti nazionali più competitivi – afferma l’amministratore Luca Mastrangelo – andremo a gestire un servizio importante per il Comune di Milano, soprattutto oggi in epoca post Covid, dove gli interventi di sostegno al reddito saranno sempre più importanti.”

“Per la conduzione di questo servizio siamo in cerca di personale da impiegare presso gli uffici del Capoluogo lombardo; ed è nostra intenzione selezionare persone molisane che vivono a Milano e che hanno bisogno di un impiego part-time.”

“Tutto questo sia perché conosciamo l’affidabilità e la professionalità che sempre i nostri conterranei garantiscono ovunque in Italia e nel mondo, ma anche per dare senso di solidarietà e spirito di comunità che spesso manca a noi molisani”.

Per questo si cercano 2 persone da assumere con contratto a tempo indeterminato che abbiano almeno un diploma di maturità e 2 anni di esperienza in ambito di Contact Center e/o servizi amministrativi.

Chiunque abbia tali caratteristiche e sia interessato può inviare il Curriculum Vitae all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o visitare il sito planetcalldirect.it

