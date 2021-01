Covid, l’Inner Wheel mette in palio 8 premi di laurea per le studentesse di Infermieristica

L’iniziativa del Distretto 209 vede in campo anche il club di Isernia per il Molise



ISERNIA. Otto premi di laurea del valore di mille euro ciascuno per le studentesse in Infermieristica finanziati interamente dall’Inner Wheel. L’iniziativa promossa dal Distretto 209 (Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise, Toscana, Umbria), per dare il proprio sostegno alla lotta in atto contro la pandemia. In campo per il Molise il club di Isernia.

IL CONCORSO. È rivolto alle studentesse con reddito familiare minimo iscritte alle facoltà di Infermieristica o Infermieristica pediatrica con sede nelle 6 regioni del distretto 209 che abbiano conseguito la laurea durante l’anno accademico 2019 – 2020.

IMPORTO PREMI DI LAUREA. Il valore di ciascuno di 1.000,00 euro, (3 premi per la Toscana e 1 premio ciascuno per le altre regioni).

DESTINATARI DEL BANDO. Possono beneficiare dei premi di laurea solo le studentesse iscritte alle Facoltà di Infermieristica o Infermieristica Pediatrica delle Università di Chieti, Bologna, Ancona, Isernia, Firenze, Perugia, Pisa, Siena e che abbiano conseguito la laurea durante l’anno accademico 2019 – 2020.

ACCESSO ALLE GRADUATORIE. Per poter accedere alle graduatorie le partecipanti dovranno compilare l’apposito modulo-domanda, riportando tutti i dati anagrafici richiesti, unitamente al certificato d’iscrizione alla Facoltà, copia del certificato di Laurea e certificazione ISEE. La domanda dovrà essere inviata alla segreteria dell’università presso la quale si è iscritte entro il 28 febbraio 2021. La mancata presentazione entro tale data di uno o più dei documenti richiesti, comporterà l’esclusione dalle graduatorie del concorso.

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE. La procedura di selezione delle candidate verrà svolta da una commissione composta dalla Governatrice del Distretto 209 IW (o una sua delegata), da due membri del Consiglio Esecutivo del Distretto e da due membri esterni all’IW designati dalle Facoltà. Saranno stilate 8 graduatorie, una per ogni facoltà d’Infermieristica, in base al voto di Laurea conseguito (la lode darà diritto a ulteriori 5 punti) e alla situazione reddituale comprovata dalla Certificazione ISEE. A parità di punteggio, il premio di laurea verrà assegnato alla studentessa più giovane.

CONFERIMENTO DEI PREMI DI LAUREA. Il conferimento del premio di laurea avverrà per mezzo di assegni circolari (o in alternativa, mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato alla studentessa vincitrice) che verranno consegnati in una manifestazione conclusiva del progetto che si terrà entro il mese di giugno 2021, in data e luogo che verranno comunicati successivamente. Per ogni ulteriore informazione sarà possibile rivolgersi alle segreterie della Facoltà.

