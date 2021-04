Fondi Ue e servizi alle imprese, il protocollo d’intesa tra Confcommercio e Progettisti europei

La collaborazione tra le due associazioni per intercettare finanziamenti al fine di sostenere le aziende molisane

CAMPOBASSO. Alla luce dei fondi che regolarmente stanzia l’Unione europea per sostenere cittadini e imprese nasce il protocollo d’intesa tra Confcommercio Molise e l’Associazione Progettisti Europei (APEUR), siglato a Roma dai presidenti delle due organizzazioni, Paolo Spina e Gianluca Luise.

Nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli, attraverso il documento condiviso, Confcommercio Molise e Apeur – recita una nota - si impegnano a collaborare in maniera scientifica e sistematica per la realizzazione di un'azione congiunta, al fine di intercettare bandi europei e opportunità di finanziamenti diretti relativi ai vari programmi europei per le imprese molisane, nonché sulle possibilità di avvio di attività imprenditoriali e di lavoro e studio in Italia e nei paesi dell'Unione Europea.

Esprime soddisfazione il presidente Confcommercio Molise, Paolo Spina: “La progettazione europea rappresenta una chiave d'ingresso fondamentale per aziende, associazioni di categoria, gruppi di imprese, consorzi, ecc. per poter accedere e usufruire dei finanziamenti messi a disposizione per lo sviluppo dei territori e per contribuire, tutti insieme, al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’UE. Il protocollo siglato ci permetterà di potenziare la nostra offerta di servizi di informazione, formazione, assistenza e consulenza ai nostri associati e alle imprese molisane”.

“APEUR si impegna a mettere a disposizione il proprio know-how e le competenze professionali dei suoi membri – afferma in proposito il presidente Gianluca Luise – al fine di realizzare le necessarie sinergie finalizzate a promuovere ogni utile iniziativa condivisa con Confcommercio Molise. Tra le nostre finalità la promozione dello sviluppo della professione di progettista europeo per operatori del settore pubblico e privato, nonché l'attuazione di attività di formazione, accompagnamento, orientamento e scouting sui bandi europei”.

“Implementiamo la nostra azione di assistenza verso gli imprenditori molisani – conclude il direttore Confcommercio Irene Tartaglia – perché siamo consapevoli che occorre una visione più ampia nei confronti dei fondi diretti messi a disposizione dall'Ue, che offrono ulteriori possibilità in aggiunta ai fondi indiretti e ai fondi nazionali. Oggi c’è una necessità impellente che è quella di investire in termini di progetti e risorse sull'economia del terziario, martoriata dalla pandemia che può fornire un impulso fondamentale all'occupazione e alla crescita economica complessiva del nostro territorio”.

