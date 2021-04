Isernia, la Tecnocall Srl pronta ad aprire una sede: cercasi lavoratori

Si parte con circa 20 unità. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura

ISERNIA. Nonostante la difficile congiuntura economica, la Tecnocall Srl, azienda leader nel settore dei Contact Center con 20 anni di attività alle spalle con sedi operative a Avezzano, L’Aquila, Pescara e Bologna, ha deciso di investire ancora sul territorio.

Ed ecco che, credendo fortemente nel potenziale umano della provincia di Isernia e dopo aver incontrato l’Amministrazione comunale, ha deciso di aprire una filiale anche nel capoluogo pentro.

Specializzata in servizi di customer experience, customer service, back office e teleselling, Tecnocall rappresenta un partner per enti e imprese, supportando aziende private e pubbliche amministrazioni nella gestione dell’utente e della vendita. Realtà consolidata che conta su oltre 400 unità lavorative tra collaboratori e dipendenti, a Isernia partirà con circa 20 lavoratori con l’obiettivo di incrementare gradualmente la forza lavoro.

In realtà, la Tecnocall in Molise è già partita con 5 ragazzi che stanno lavorando in smart working. L’obiettivo odierno è quello di aprire una sede fisica e sarà raggiunto non appena la situazione sanitaria lo consentirà.

Generalmente l’azienda ricerca diplomati e laureati con buone capacità comunicative e relazionali. Si tratta di un’occasione importante per i tanti giovani isernini (e non solo) che sono alla ricerca di una opportunità professionale. Per coloro che fossero interessati a proporre la propria candidatura, sarà possibile inviare il curriculum vitae all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!