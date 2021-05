Economia 4.0, per un milione di imprenditori l'azienda è nel 'cassetto digitale'

La Camera di commercio del Molise evidenzia l'importanza di questo innovativo servizio

CAMPOBASSO. Il 'cassetto digitale' dell'imprenditore, iniziativa avviata nel 2017 per svolgere un ruolo importante di 'interfaccia' tra il mondo imprenditoriale e l'Amministrazione pubblica, ha raggiunto in Italia il milione di adesioni. “Questo il numero – evidenzia la Camera di commercio del Molise - degli imprenditori che hanno colto l’opportunità di entrare nell’economia 4.0 aprendo dalla piattaforma impresa.italia.it il 'cassetto digitale' della propria azienda.

Si tratta di un risultato significativo, con una crescita delle attivazioni del 100% in poco più di un anno, frutto dell'impegno di tutto il Sistema Camerale e di InfoCamere, nell’azione di partnership istituzionale con le imprese, per la messa a disposizione di strumenti digitali di reale semplificazione e innovazione. Questo traguardo vuol essere un nuovo segnale di come il Sistema Camerale stia interpretando il concetto di trasformazione digitale, prioritaria per il mondo produttivo e per il sistema Paese, per il tramite di iniziative concrete: ogni cassetto digitale, infatti, rappresenta un imprenditore dotato di identità digitale che, grazie all'utilizzo di smartphone e tablet, acquisisce sempre maggior consapevolezza del valore del patrimonio informativo delle Camere di Commercio aperto alle esigenze della propria impresa”.

Il 'cassetto digitale' infatti, mette innanzitutto a disposizione dell’imprenditore gratuitamente le informazioni di maggiore utilizzo relative alla propria impresa:

Prospetti ufficiali: contiene i principali documenti rappresentativi dell’impresa (visure, visura storica, visura in inglese, partecipazioni, elenco soci, storia delle modifiche, …)

Atti: contiene ad esempio lo statuto, l’atto costitutivo, fusioni, nomina amministratori, procure, ecc…

Bilanci relativi a tutte le annualità disponibili

Dichiarazioni sostitutive: modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese (art. 46 D.P.R. 445/2000) per ogni firmatario.

Inoltre rende consultabili le pratiche inviate al SUAP nel caso in cui il Comune abbia aderito alla piattaforma del sistema camerale e anche le fatture elettroniche per chi abbia scelto di utilizzare il sistema gratuito delle Camere di Commercio fatturaelettronica.infocamere.it.

“L’innovativo servizio del cassetto digitale – si legge ancora nella nota dell'ente camerale - si è dimostrato tempestivamente attuale in questo particolare periodo storico, rappresentando non solo un esempio concreto di come impresa e Pubblica amministrazione possano sviluppare un rapporto continuativo assicurato dal modello di fruizione digitale ma anche e soprattutto si è resa ancora più manifesta la volontà di proseguire nel percorso di semplificazione atteso dal sistema imprenditoriale, confermando il ruolo delle Camere di Commercio quale naturale interlocutore per l‘impresa del futuro.



Per aprire il cassetto digitale o per informazioni su come avere la propria identità digitale, è possibile rivolgersi alla Camera di commercio del Molise chiamando allo 0874-4711 o visitando il sito www.molise.camcom.it, sezione Servizi per l’Impresa digitale”.

