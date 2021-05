Consigliere di parità, approvato avviso per la designazione

Incarico per svolgere funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, presieduto dal suo Presidente Salvatore Micone, ha approvato l’avviso pubblico per la designazione, da parte dell’Assise legislativa, del Consigliere di parità regionale – effettivo e supplente - ai sensi del d.lgs 198/2006. La stessa normativa prevede che sulla base della designazione dei nominativi da parte del Consiglio regionale, il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia provveda ad effettuarne la nomina definitiva. Il Consigliere di parità regionale svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici. La durata complessiva dell’incarico è di 4 anni. L’avviso approvato dall’Ufficio di Presidenza prevede che, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso - del Consiglio regionale del Molise e nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise, coloro che sono interessati a ricoprire detti incarichi possano presentare apposita manifestazione di disponibilità agli uffici preposti dell’Assemblea legislativa regionale. Quest’ultima, a seguito di un’apposita procedura comparativa, provvede ad effettuare le designazioni di competenza, inviando i nominativi prescelti al Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia per la conclusione dell’iter di nomina. La normativa di riferimento, in particolare, stabilisce che possano rivestire il ruolo di Consigliere di parità coloro i quali possiedano specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. La Circolare Ministeriale n. 20 del 22 giugno 2010, chiarisce che il requisito della specifica competenza attiene ai percorsi di studio, ricerca, formazione. Mentre il requisito dell’esperienza pluriennale è correlato allo svolgimento di attività lavorative di durata non inferiore a due anni presso enti e amministrazioni pubbliche o private.



