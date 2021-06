McDonald’s assume: posti disponibili anche a Campobasso

Assunzioni previste entro l’anno. Inviare il CV direttamente dal sito dell’azienda

CAMPOBASSO. Continua a crescere la ‘famiglia’ McDonald’s. Sono previste 2mila assunzioni nei numerosi punti di ristorazione in tutta Italia, tra nuove aperture (sono previste ulteriori sedi in 15 regioni italiane) e vecchi locali.

Ben 12 posti- si apprende – saranno disponibili in Molise.

I nuovi assunti – cui sono richieste dinamicità, predisposizione al lavoro in team e predisposizione al contatto con il cliente - saranno seguiti in un percorso di formazione e crescita professionale che valorizzerà skills e punti di forza di ciascuno e avranno l’opportunità di lavorare in un contesto giovane, informale e dalla forte identità di gruppo”.

È possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito di mcdonalds.it, compilando l’apposito form. Gli idonei verranno ricontattati direttamente dall’azienda.

