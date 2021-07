Sviluppo territoriale: doppio appuntamento con gli eventi del Gal Molise Rurale

Appuntamento a Colli a Volturno e a Pozzilli

ISERNIA. Si terranno a Colli a Volturno e a Pozzilli i prossimi eventi organizzati dal Gal Molise Rurale per continuare ad alimentare il dibattito sullo sviluppo territoriale dell'area Gal e per la promozione degli ultimi avvisi pubblicati, aventi l'obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese, lo sviluppo di filiere tra aziende di diversi settori economici e la riqualificazione di spazi e strutture pubbliche.

Gli incontri, organizzati con la collaborazione della amministrazioni locali, sono previsti per martedì 6 luglio a Colli a Volturno e per venerdì 9 luglio a Pozzilli, con inizio alle 18.30. In entrambi gli eventi è prevista la presenza dell' assessore regionale Nicola Cavaliere, durante quello di Pozzilli interverrà anche l'europarlamentare Aldo Patriciello.

Altre importanti occasioni create dal Gal per favorire lo scambio e il confronto tra gli attori del territorio, che fanno seguito a quelle già realizzate di Monteroduni e Frosolone, dove si è registrata una buona partecipazione e soprattutto un grande interesse a partecipare attivamente alla valorizzazione dei nostri comuni.

