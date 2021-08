Ministero della transizione ecologica: 251 posti per ingegneri, chimici ed economisti

Le selezioni si terranno a Roma e a Milano

ROMA. Al via il concorso pubblico indetto dal ministero della transizione ecologica per l’assunzione di 250 unità di personale da inquadrare a tempo indeterminato. Le figure richieste sono ingegneri, economisti e chimici.

Le selezioni inizieranno con la prova scritta che si svolgerà il 9 e il 10, il 13 e il 14 settembre.

Due le sedi. La nuova Fiera di Roma per i candidati residenti nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'Unahotels Expo Fiera Milano a Pero per i candidati residenti in Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto e all'estero.

G.V.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!