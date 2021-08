Lavoro, Anas: nuove assunzioni anche in Molise

L’azienda cerca 370 lavoratori in diverse regioni



ROMA. Nuove possibilità di lavoro anche in Molise. L’Anas ha infatti avviato una nuova campagna di selezione di personale specializzato da impiegare in attività di manutenzione ed ispezione della rete stradale.

Come riferisce Tuttolavoro 24, il piano assunzioni prevede l’ingresso di 370 lavoratori, sia a tempo indeterminato che tempo determinato, in possesso di alta specializzazione nei settori dell’ingegneria, dell’impiantistica, dell’elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali.

L’attività di recruitment, che sarà svolta da 6 società specializzate in queste attività, riguarderà nuove risorse che opereranno a livello territoriale principalmente in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, ma anche in Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Questi posti si aggiungono a quelli già previsti nel piano di inserimenti aziendali. Infatti le nuove selezioni interessano anche le isole Sicilia e Sardegna, dove sono già stati aperti nuovi bandi di gara per l’esecuzione di lavori di manutenzione della pavimentazione della rete stradale. La ricerca riguarda principalmente personale tecnico non dirigente da inserire sia presso le Strutture Territoriali, che presso la Direzione Centrale. Tra le posizioni aperte ci sono: ispettori ponti, viadotti e gallerie; direttori operativi; capo cantonieri; assistenti tecnici; direttori dei lavori; segretari tecnici; tecnici professionali impianti; esperti sicurezza.

Chi è interessato a candidarsi può visitare la pagina dedicata alle ‘Ricerche in corso’ (Anas Lavora con noi) presente sul sito web dell’azienda. Le selezioni termineranno a fine settembre 2021, e le date variano a seconda del ruolo e della sede di lavoro. Mentre gli inserimenti prenderanno il via il prossimo novembre.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!