Sistema Moda, doppio appuntamento per le aziende molisane a Parigi e a Barcellona

CAMPOBASSO. Fiera 'Tranoï Femme' e 'Barcelona Bridal Fashion Week': sono i due importanti eventi del Sistema Moda, rispetto ai quali l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, intende sostenere la partecipazione delle aziende produttrici di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il primo si terrà al Palais de la Bourse di Parigi dal 4 al 7 marzo 2022 e riguarda il settore abbigliamento, calzature e accessori per la moda femminile; il secondo si svolgerà a Barcellona dal 20 al 24 aprile 2022 ed è la più importante Fiera europea dedicata al settore della moda sposa e da cerimonia. Tranoï è uno degli appuntamenti moda più influenti al mondo, si svolge durante la Settimana della Moda femminile di Parigi e subordina la partecipazione espositiva a un rigoroso processo di selezione, basato sulla valutazione del livello di design e di presentazione delle aziende candidate.

La BBFW, organizzata presso la Fiera di Barcellona di Montjuic, è un appuntamento a livello mondiale per il settore della moda sposa e cerimonia. L'impegno per la qualità, l’internazionalità e l’originalità hanno visto la partecipazione di quasi 400 marchi nella sezione Professional Trade Fair nelle ultime edizioni, di cui 100 italiani. Per via dell’annullamento della BBFW 2021, l’edizione 2022, che avrà luogo in presenza a Barcellona dal 20 al 24 aprile, si inserisce nel contesto del ritorno alle occasioni sociali e alle cerimonie in ragione del miglioramento graduale della situazione pandemica.

La scadenza delle domande di partecipazione, per entrambi gli appuntamenti con la moda, è fissata al 31 gennaio 2022.

