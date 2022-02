Servizio civile universale, sono 159 i posti i disponibili con l’Unec

I giovani interessati possono candidarsi entro il 10 febbraio 2022 alle ore 14

CAMPOBASSO/ISERNIA. Sono complessivamente 159 i posti messi a bando per il Servizio Civile Universale presso gli enti che aderiscono alla rete dell’UNEC – Unione Nazionale Enti Culturali, per lo più Amministrazioni Locali, presenti in Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata, mentre grazie alla coprogettazione con l’Associazione Civiltà Torrese saranno coinvolti vari Istituti Scolastici.

Il servizio civile universale è un’opportunità, riservata ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, di svolgere fino ad un anno di esperienza retribuita (444,30 € al mese) di cittadinanza attiva, impegnandosi per la realizzazione di progetti di interesse generale, grazie al sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Sono 2 i progetti ai quali ci si può candidare: ‘Yes we care’, nel campo della solidarietà e assistenza, e ‘Alla scoperta dei borghi’, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

I progetti fanno capo al più ampio programma denominato ‘Comuni al Sud: reti solidali e nuove sperimentazioni per uno sviluppo sostenibile del territorio’, ricadente nell’ambito dell’azione “crescita della resilienza delle comunità” e collegato a tre obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nello specifico “assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età”, “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” e “pace, giustizia e istituzioni forti”.

Il programma, oltre all’impegno del capofila UNEC, vede la partecipazione in coprogettazione dell’Associazione Civiltà Torrese che, con la sua rete di relazioni, è impegnata da anni per portare il servizio civile soprattutto nel mondo della scuola.

Tutte le informazioni, tra cui il bando di concorso e le schede informative dei progetti, sono disponibili sui siti www.unec.tv e www.c-torrese.it, mentre per candidarsi i giovani dovranno accedere tramite il proprio SPID alla piattaforma governativa DOMANDA ON LINE, raggiungibile al link https://domandaonline.serviziocivile.it

Per restare aggiornati si consiglia di seguire i profili Facebook e Instagram dell’UNEC, mentre per informazioni è possibile contattare l’Help Desk dell’UNEC raggiungibile telefonicamente ai numeri 3893107498 e 0810681646.

ENTI/SEDI DELL’UNEC (CAPOFILA) CHE DISPONGONO DI POSTI: ABRUZZO: Comune di Bisegna (AQ), Comune di Bugnara (AQ), Comune di Opi (AQ), Comune di Pescasseroli (AQ), Comune di Pescocostanzo (AQ), Comune di Prezza (AQ), Comune di Roccaraso (AQ), Comune di Scanno (AQ), Comune di Villalago (AQ), Comune di Villetta Barrea (AQ), Comune di Bussi sul Tirino (PE) – MOLISE: Comune di Palata (CB), Comune di Pietracatella (CB), Comune di Roccavivara (CB), Comune di Sant’Angelo del Pesco (IS) – CAMPANIA: Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, Comune di Carife (AV), Comune di Forio (NA), Comune di Ischia (NA), Abbazia di San Michele Arcangelo di Procida (NA), Comune di Trecase (NA), Associazione UNEC di Trecase (NA), Comune di Sessa Cilento (SA) – BASILICATA: Comune di Pescopagano (PZ), Comune di Rapone (PZ), Comune di Ruvo del Monte (PZ), Comune di San Fele (PZ).

ENTI/SEDI DELL’ASSOCIAZIONE CIVILTA’ TORRESE (IN COPROGETTAZIONE) CHE DISPONGONO DI POSTI A TORRE DEL GRECO (NA): Associazione Civiltà Torrese, ICS “De Nicola-Sasso”, ICS “Don Lorenzo Milani”, ICS “G.B. Angioletti”, ICS “Giampietro-Romano”, ICS “Sauro-Morelli”, Liceo Scientifico Statale “Alfred Nobel”.

