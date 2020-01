“Ma è vero che qui ci sono 49 milioni?”: consigliere del M5S citofona alla Lega

La provocazione del portavoce in Regione Lombardia Marco Degli Angeli alla luce del recente gesto di Salvini nel quartiere Pilastro a Bologna. GUARDA IL VIDEO

MILANO. “E' vero che qui ci sono 49 milioni?”. E’ questa, in sintesi, la domanda posta dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Lombardia Marco Degli Angeli che, alla luce del recente gesto di Salvini, ha deciso di suonare al citofono della sede della Lega, in via Bellerio a Milano.

"Visto che, a quanto pare, la soluzione ad ogni problema è citofonare, oggi ho provato a suonare alla sede della Lega, in via Bellerio. I cittadini ci avevano informato che lì ci sono 49 milioni di soldi pubblici spariti. Volevamo dare alla Lega l'occasione di riabilitarsi, o al contrario di farci vedere come sono fatti 49 milioni di euro.

Noi non ne abbiamo idea, dal momento che la parte in più del nostro stipendio la restituiamo ai cittadini. Secondo voi ci hanno aperto?". Questo il post che accompagna il video che il consigliere ha pubblicato sulla sua pagina Facebook.

