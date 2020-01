Coronavirus, la coppia di turisti su un bus per Cassino: passeggeri scortati fino allo Spallanzani

Attivate le procedure di sorveglianza sanitaria sulle persone entrate in contatto con i due cinesi trovati positivi al violento virus. La Regione Lazio: “Al momento sono tutti asintomatici e non destano preoccupazione”

Erano in Italia da circa dieci giorni, con primo arrivo a Milano, e ora alloggiavano all'hotel Palatino di Roma, al momento oggetto di procedure di decontaminazione da parte dell’Asl. E tutte le persone entrate in contatto con loro sono ‘sorvegliate speciali’, presso l’ospedale Spallanzani della Capitale.

Si tratta dei due cinesi, moglie e marito, originari della provincia di Wuhan e risultati positivi al Coronavirus.

La coppia di turisti faceva parte di una comitiva sulla Penisola per un tour. Il resto del gruppo – riferisce l’Ansa - ieri era diretto in pullman a Cassino per una gita ma, scattate le procedure di sorveglianza sanitaria, è stato recuperato dalle forze dell'ordine e scortato fino all’istituto romano per le malattie infettive.



"È già stata attivata – comunica l’assessorato alla Sanità della Regione Lazione con una nota - la sorveglianza sanitaria sulle persone venute in contatto con la coppia ricoverata presso l'istituto nazionale malattie infettive Spallanzani. Sono scattate tutte le misure previste dai protocolli sia per quanto riguarda alcune persone dell'albergo, sia riguardo gli altri componenti del gruppo di turisti. Al momento sono tutti asintomatici e non destano preoccupazione".

