Non capitava dal Medioevo, 02/02/2020: la data che può essere letta da sinistra verso destra e viceversa

LA CURIOSITA’/ Quella di oggi è una data palindroma per tutto il mondo, anche per i Paesi che hanno un diverso formato di rappresentazione

Può essere letta da sinistra verso destra e viceversa ma il risultato non cambia: tale è una parola palindorma. O, nel caso di specie, una data: quella di oggi. In 10mila anni esistono 366 giorni palindromi e il 2 febbraio del 2020 è uno di quelli.

Una casualità che non i verificava da circa un millennio, tant’è che l’ultima volta che è accaduto risale al Medioevo, all’11 novembre del 1111.

Altra particolarità della data odierna è che appare palindroma in tutto il mondo, ossia anche negli Stati Uniti e in Canada dove è in vigore un diverso formato di rappresentazione.

Il prossimo giorno simile sarà il 12 dicembre del 2121.



