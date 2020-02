La città ‘fantasma’ che spunta dal mare, ma è un miraggio

Si tratta del cosiddetto effetto ‘Fata Morgana’. Lo scatto fatto sulla spiaggia di Barcellona





Una città galleggiante, apparsa nei giorni scorsi quasi dal nulla in mezzo al mare. È successo al largo di Barcellona dove tutte le persone presenti sulla spiaggia sono rimaste letteralmente a bocca aperta.

All’orizzonte, d'improvviso, una città sul mare, con torri alte galleggianti. Una visione tale da suscitare gran stupore in Xavi Cabo che l’ha immortalata, inviandola foto a La Vanguardia.

È accaduto sulla spiaggia di Gavà, a Barcellona, ma si è trattato di un’illusione ottica.

Le condizioni meteorologiche particolari presenti il 18 febbraio – scrive greenme.it e rilancia Dagospia - hanno generato l’effetto Fata Morgana. Tale effetto prende il nome dall’omonima maga mitologica, sorellastra di Re Artù, che mostrava ai marinai fantastici castelli in aria o in terra per attirarli e quindi condurli alla morte.

Si tratta di un miraggio o di un’illusione ottica dovuta a un’inversione di temperatura. Gli oggetti che si trovano all’orizzonte, tra cui isole, scogliere, navi o banchi di ghiaccio, possono assumere un aspetto allungato che si estende in altezza. Di fatto ciò che vede un osservatore posto a distanza è una sorta di castello delle fiabe.

Il fenomeno si verifica quando i raggi di luce vengono incurvati dal passaggio attraverso strati d’aria a temperature diverse. In condizioni di tempo sereno, può accadere che uno strato d’aria molto calda sovrasti uno d’aria più fredda. In questo caso, si crea un condotto atmosferico che agisce come una lente di rifrazione, producendo una serie di immagini.

Questo fenomeno può essere visto sia sulla terra che in mare, sia nelle regioni polari che nei deserti.

In Italia l’effetto Fata Morgana è noto da secoli al largo delle coste della Sicilia e della Calabria, nello stretto di Messina.

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale