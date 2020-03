Coronavirus, cala il numero dei contagi in Italia

Anche il Papa sarebbe negativo al test del Covid-19. Si apre una settimana decisiva per capire se il focolaio è sotto controllo. Intanto il presidente del Consiglio convoca i partiti

Una notizia positiva nel pieno dell’emergenza coronavirus: registrata una ‘frenata’ dei contagi.

Nella giornata di ieri, in cui è stato rilevato anche il primo caso per il Molise, l’incremento dei malati è giunto al 16%, arrivando a quota 1.835. Un dato in calo rispetto al giorno precedente in cui l'aumento è stato del 50%.

Sono 149 le persone guarite e 52 i decessi. Anche un dipendente Rai, in trasferta nei giorni scorsi nella cosiddetta ‘zona gialla’, è risultato positivo al Covid-19. Mentre – secondo Il Messaggero - sarebbe negativo l’esito di un tampone eseguito su Papa Francesco.

Intanto, il presidente del Consiglio convoca tutti i partiti per decidere le mosse per evitare la recessione e per affrontare l’epidemia. Gualtieri e Di Maio incontrano le imprese dellʼexport.

