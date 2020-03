Coronavirus, ecco come uscirne: tempo, pazienza e regole ferree, lo dice la scienza

I risultati delle misure di contenimento si vedono nell’arco di settimane: lo afferma il direttore del Network Science Institute

"I numeri ci dicono che non stiamo ancora vedendo gli effetti delle misure di contenimento", ha detto Alessandro Vespignani, direttore del Network Science Institute della Northeastern University di Boston, sull’aumento di contagi da Coronavirus negli ultimi giorni. "Tutti vorremmo vedere che i casi diminuiscono, ma bisogna aspettare ancora un po' di tempo: le misure di contenimento non hanno mai un effetto immediato e i risultati si vedono nell'arco di settimane. In Cina ce ne sono volute due o tre. Bisogna avere pazienza".

Anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha rilevato che i numeri in più registrati il 5 marzo riguardano "molti casi nella zona rossa, che sta ancora sviluppando positività", che anche "i contatti nella zona rossa possono manifestare infezioni" e che "la mobilità ha portato a focolai in altre regioni", dove "i contatti a loro volta possono avere generato qualcosa". È quindi "una situazione in evoluzione" e "solo monitorando questa evoluzione si potrà capire come si sta evolvendo".

Rimane fondamentale continuare a spingere sulle misure di contenimento e sulle buone pratiche e comportamenti che ognuno può mettere in atto per prevenire la diffusione. Per quanto la ricerca accumuli ogni giorno nuovi risultati e per quanto si mettano in atto tutte le contromisure possibili, si vive necessariamente in una situazione di incertezza. "I ricercatori vivono quotidianamente fra l'impossibilità e la certezza che qualcosa accada; escludendo entrambi questi estremi, viviamo costantemente nell'incertezza, come quando usciamo di casa consapevoli che possiamo correre rischi", ha osservato il filosofo della scienza Stefano Moriggi, dell'università di Milano Bicocca. "Forse - ha aggiunto ad Ansa - dovrebbe diffondersi nei cittadini l'idea che viviamo e decidiamo costantemente in condizioni di incertezza". Questo, ha concluso, "non deve certo significare gettare le persone nello sconforto, ma metterle in condizione di valutare i dati disponibili senza aspettarsi miracoli né scenari apocalittici".

Pietro Ranieri

