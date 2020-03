Coronavirus, ecco chi lo ha portato al Sud: colpa dei ‘fuggiaschi’ che hanno viaggiato con la febbre

Secondo gli ultimi report circa il 15 per cento delle persone controllate nelle stazioni pugliesi rientravano da Lombardia e Veneto con sintomi influenzali

Dopo la grande fuga di studenti e lavoratori fuorisede dalle zone rosse del Nord Italia, il Sud in queste settimane rischia il picco di contagi da Coronavirus - e il conseguente collasso degli ospedali. “Soltanto nell’ultimo fine settimana – scrive infatti La Repubblica - circa il 15 per cento delle persone controllate nelle principali stazioni pugliesi avevano febbre o comunque sintomi influenzali. E molti dei genitori dei ragazzi rientrati dopo la chiusura delle università tre settimane fa, sono positivi al Coronavirus”.

Le persone rientrate dal Nord in Puglia che si sono autodenunciate sono 23.676, di cui 16.859 dall’8 marzo. Il governatore della Puglia Michele Emiliano aveva già denunciato il boom di contagi in regione dopo l’ondata di rientri da Lombardia e Veneto. Le sue parole ora trovano riscontro nei dati diffusi dalla Protezione Civile. Tra l’altro, tra i ‘fuggiaschi’ possono esserci infetti ma asintomatici, e questo si traduce in un contagio più facile per le persone più adulte come i loro genitori.

“Stiamo curando molti genitori dei figli tornati dal Nord”, ha infatti dichiarato il primario del reparto di malattie infettive del Policlinico, Gioacchino Angarano. Le ricerche effettuate dai Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno dimostrato inoltre che i 466 pugliesi oggi positivi hanno avuto contatti diretti o indiretti con persone che hanno transitato dalla ex zona rossa lombarda o veneta”. Non c’è – dicono le Asl – nemmeno un caso fuori catena. E nel giorno in cui la conta dei morti sale a oltre 4mila, con 627 decessi solo nelle ultime 24 ore, sarebbe da chiedersi seriamente quanto è valsa la pena fuggire per mezza Italia pur tornare di a casa da mammà.

