Coronavirus, Speranza: "Il sacrificio sarà lungo". Si va verso la proroga certa delle misure restrittive

Lo ha annunciato ieri sera il Ministro della Salute nel corso della trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio. E a partire da oggi ci sarà una produzione massiccia di mascherine da parte di aziende italiane, tra cui la Fater, presente anche in Molise

"Ci sarà bisogno di un sacrificio che penso non sarà brevissimo. Guai a farsi illusioni, siamo ancora nel pieno di questa crisi".

Con queste dichiarazioni il Ministro Roberto Speranza ha confermato ieri una notizia che già circolava da diversi giorni, vale a dire la proroga a partire dal 3 Aprile delle misure di distanziamento sociale adottate a metà Marzo dal governo per contenere il rischio della diffusione del contagio da coronavirus. Una decisione dettata dal fatto che l'Italia è ancora nel pieno dell'emergenza sanitaria, come conferma il numero ancora elevato di contagi e soprattutto di vittime, che già sabato scorso hanno superato le 10 mila unità.

Nel frattempo, come annunciato dal Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri, partirà questa settimana una massiccia produzione di mascherine chirurgiche da parte di numerose aziende italiane, tra cui la Fater di Pescara, presente tra l'altro nel distretto di Campochiaro-Bojano. L'azienda sara' impegnata da oggi nella produzione di 150 mila mascherine al giorno, che diventeranno 400 mila dalla prossima settimana fino ad arrivare al numero record di 750 mila al giorno dalla successiva.

