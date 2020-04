Coronavirus: morti 94 medici e 26 infermieri. La triste conta di una guerra senza protezione

Nella battaglia contro il Covid-19 la categoria che sta pagando il prezzo più alto è quella degli infermieri, che conta ad oggi il maggior numero di positivi in Italia, sono il 52% di tutti gli operatori. Il dato è stato comunicato dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 26 gli infermieri deceduti per il coronavirus e 6.549 i contagiati, ben 1.049 in più rispetto a sabato scorso. E sale anche il bilancio delle vittime tra i medici: 94 i camici bianchi caduti a causa della pandemia

E’ una guerra che non fa sconti a nessuno, quella che da oltre un mese si sta combattendo negli ospedali di tutta Italia contro un nemico subdolo e invisibile.

E’ una guerra che si sta affrontando con coraggio ma senza disporre dei mezzi necessari, come confermano le dure prese di posizione che in queste settimane ci sono state e che hanno denunciato l’esiguità di dispositivi di protezione adeguati per medici e infermieri. Le conseguenze di queste carenze inaccettabili sono sotto gli occhi di tutti: dall’inizio della pandemia sono morti 94 medici, come evidenziato nelle ultime ore dalla Federazione nazionale dell’ordine dei medici.

Ma c’è anche un’altra categoria di operatori, di cui poco si parla, che sta dando un contributo fondamentale, pagando un prezzo altissimo in questa lotta senza sconti contro il virus ed è quella degli infermieri: 26 fino ad oggi i deceduti per il coronavirus e 6.549 i contagiati; il 52% di tutti gli operatori sanitari.

“Sono loro – ha dichiarato Tonino Aceti, portavoce Fnopi – che restando più a lungo accanto al paziente e facendo turni anche di 12 ore ciascuno, rendono molto più elevate le possibilità di contagio”.

Al sacrificio quotidiano degli infermieri e dei medici il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dedicato oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, il suo pensiero. “Le vicende drammatiche di questi giorni – ha dichiarato il Capo dello Stato - hanno mostrato di quanta generosità, professionalità, dedizione sono capaci gli operatori sanitari. Il nostro pensiero grato e riconoscente va alle infermiere e agli infermieri in prima linea, e con loro a tutti i medici degli ospedali e dei servizi territoriali, agli assistenti, ai ricercatori, a quanti operano nei servizi ausiliari: li abbiamo visti lavorare fino allo stremo delle forze per salvare vite umane e molti di loro hanno pagato con la vita il servizio prestato ai malati”.

All’impegno degli operatori sanitari guarda anche la Uil Fpl che in una nota sottolinea che “è giunta l’ora di un riconoscimento economico e contrattuale significativo e reale” nei loro confronti.

Il sindacato regionale ricorda in proposito che “il governo per l’anno in corso, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario, direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica, ha previsto un incremento di 250 milioni di euro.

Per il Molise, il fondo da destinare a questo specifico personale è quantificato in 1.292.027 euro. Una somma non trascurabile – secondo la Uil - specialmente in una fase complicata come questa in cui l’economia nel suo complesso sta subendo un forte rallentamento.

Alcune regioni, molto rapidamente, hanno anche già stipulato gli accordi per destinare le somme alla platea dei lavoratori impegnati nell’emergenza in corso. Purtroppo, però – aggiunge il sindacato - constatiamo che in Molise nessuna iniziativa è stata attivata per dare risposte con trattamenti straordinari ai nostri lavoratori che, oltre ad una gratificazione morale, attendono anche un giusta e significativa ricompensa”.

La Uil chiede dunque che “vengano attivate con urgenza tutte le procedure per la distribuzione di queste importanti risorse da destinare a quanti ne hanno diritto e all’azienda sanitaria regionale di convocare le organizzazione sindacali firmatarie del CCNL per la sottoscrizione di un accordo che preveda proprio la distribuzione di queste economie.”

Davide Vitiello

