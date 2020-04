Coronavirus, la furia dell’epidemia si abbatte su New York che ricorre alle fosse comuni

Lo stato ha più casi di Covid di qualsiasi altro Paese al mondo. Le immagini shock catturate da un drone

Un luogo simbolo di povertà anche dopo la morte da oltre 150 anni. Il camposanto per gli indigenti di Hart Island, al largo del Bronx, ospita le ‘nuove’ fosse comuni di New York: dove vengono tumulati i morti a causa del coronavirus.

È un drone a catturare le immagini shock di decine di bare posizionate l’una accanto a l’altra pronte ad essere sepolte. Ed è TgCom24 a rilanciarle quali testimonianza della furia dell’epidemia anche negli Usa.

Lo Stato di New York ha più casi di Covid-19 di qualsiasi altro Paese al mondo. Secondo l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, sono 161.807 i contagiati con un incremento di oltre 10mila persone nelle ultime 24 ore. I decessi in totale sono 7.067. E proprio nei giorni scorsi il sindaco di New York aveva accennato alla possibilità di usare "cimiteri temporanei" per tutta la durata dell’emergenza, parlando appunto di Hart Island.

