Coronavirus, il Centro-Sud ha retto: il rapporto col Nord per decessi è di 1 a 18. Molise quasi ‘virus free’

L’analisi dei dati fornita da Repubblica sulla base delle indicazioni del presidente del Css in protezione civile. L'intera Italia meridionale ha avuto un terzo dei contagi della sola Lombardia. Spicca il caso Roma, soltanto decima per numeri dell’epidemia, nonostante gli abitanti e il maggior numero di voli diretti con la Cina prima dello stop

Il contenimento del contagio da Covid pare aver funzionato al Centro-Sud. E’ Repubblica, con un articolo di Corrado Zunino, a fornire una sintetica ma generale analisi dei dati. E subito balzano all’occhio alcuni numeri: in tutto il meridione si conta un terzo dei contagi della sola Lombardia; il rapporto Sud-Nord per decessi è di 1 a 18. E ancora, come confermato dal presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, “ci sono regioni in cui il numero di decessi è inferiore alle dieci unità”, con il Molise vicino alla definizione di zona “virus free”.

Il dato importante, in relazione alla difficile situazione in cui versa la sanità meridionale, è che, al momento, non è stata registrata la temuta congestione delle terapie intensive.

In Molise, per quattro giorni i decessi non sono cresciuti. Almeno fino alla serata di ieri, quando le vittime sono salite da 13 a 14. Eppure nelle due province Isernia e Campobasso non sono aumentati i ricoverati con sintomi: sempre 4 in Terapia Intensiva e al contrario sono state registrate dimissioni dal reparto di Malattie Infettive.

Ancora, il fatto che per le giornate di domenica, lunedì e martedì scorsi non siano stati registrati nuovi positivi, ha reso il Molise “un temporaneo virus free”. La provincia di Isernia, senza contagi fino al 18 marzo e quindi “l’ultima a cadere di 120 province italiane, - prosegue Repubblica - oggi è in una posizione paragonabile a quella di Wuhan a metà marzo: vicina al contagio zero”.

Allo stato attuale, la piccola regione sembra nelle condizioni di ripartire dopo il 3 maggio. Ma la guardia deve restare alta. Eppure il Molise non è solo. “Seguendo l’indicazione statistica del professor Locatelli, in Italia si avvistano tre aree che, l’altro ieri, hanno fatto registrare un solo decesso: la Basilicata, la Calabria, l’Umbria”. Inoltre, sono diverse le regioni che hanno certificato “meno di dieci morti”, come se ci fosse una linea netta di demarcazione tra ciò che accade dall’Emilia Romagna in su e ciò che avviene, invece, nella zona sottostante.

Troviamo così la Sardegna (5 decessi), la Sicilia (5 decessi e i ricoveri gravi che scendono dal 5 aprile), la Puglia (6), la Campania (6) e il Lazio (9 morti). Tra le aree con questo andamento sui decessi, da evidenziare in controtendenza geografica, ci sono anche il Friuli (2) e la Provincia autonoma di Bolzano (4).

Nell’intero Nord i contagiati sono otto volte quelli del Sud. Ancora più divaricato è il confronto sul piano dei decessi: 876 nel Meridione contro 10.022 in Lombardia, undici volte tanto. Il rapporto Sud-Nord nel caso delle morti da coronavirus è di uno a diciotto.

In sostanza, il Centro-Sud avrebbe retto alla furia dell’epidemia fino ad oggi. Infine, un caso del tutto singolare e da studiare è quello di Roma e provincia, con 4,35 milioni di abitanti (Milano e hinterland ne fanno 3,26 milioni). La capitale è solo la decima provincia italiana per contagi totali (3.026), gli stessi di Piacenza che ha un quindicesimo degli abitanti. Roma Fiumicino, prima della crisi, condivideva tredici voli diretti con la Cina e due a settimana con Wuhan, oltreché un rapporto continuo con il Nord del Paese.

