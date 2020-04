Coronavirus, ecco la data che tutti attendono: "In Molise contagi zero entro fine mese"

L'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane disegna la mappa del contagio da Covid-19 e lancia una previsione ottimistica, in particolare per le regioni del Sud

Stop ai contagi da nuovo coronavirus non prima di fine giugno in Lombardia e Marche; molto meglio al Centro-Sud dove la luce in fondo al tunnel sarebbe molto più vicina. Lo riferisce il 'Messaggero'. Le regioni del Centro-Nord in cui la diffusione di Sars-Cov-2 è iniziata prima, saranno verosimilmente le ultime a liberarsi dalla morsa di Covid-19.

Le prime regioni in assoluto potrebbero essere Basilicata e Umbria il 21 aprile; il Molise il 26 aprile; il Lazio dovrà probabilmente attendere almeno il 12 maggio; Veneto e Piemonte il 21 maggio; Emilia Romagna e Toscana non ne usciranno prima della fine di maggio, il Sud Italia potrà forse cominciare a vedere la luce tra fine aprile e inizio maggio. A disegnare la 'mappa' è l'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinato da Walter Ricciardi, direttore dell'Osservatorio e ordinario di Igiene all'università Cattolica, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell'Osservatorio.

