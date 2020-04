Sembrava la ‘Grande fuga’, ma i dati dicono altro: ecco quando c’è stato l’esodo dal Nord

Il video con le immagini dei treni da Milano divenuto rapidamente virale dopo le indiscrezioni sul Dpcm del 7 marzo è diventato un simbolo, ma le analisi svolte da un’azienda svizzera dicono altro

MILANO. Tutta Italia ha sussultato, indignandosi – chi per un motivo, chi per un altro – la notte del 7 marzo 2020. A causa di una fuga di notizie, o per meglio dire di indiscrezioni gestite malissimo, si era infatti diffusa la bozza del nuovo decreto a firma del presidente Giuseppe Conte che di lì a poco avrebbe ‘chiuso’ diverse province del Nord. Si trattava della prima vera misura di blocco totale messa in atto dal governo, e lo shock del rendersi davvero conto ci si stesse imbarcando in una direzione tutt’altro che piacevole non giovò a nessuno. In special modo contribuì ad avvelenare i pozzi un video, ormai diventato famigerato, che mostrava la stazione Centrale di Milano ‘presa d’assalto’ dai fuori sede intenzionati a tornare a casa prima di rimanere bloccati. Agli occhi del pubblico, quei ragazzi e quei lavoratori erano i nuovi untori che avrebbero infettato un impreparato Sud condannandoci all’inferno delle terapie intensive. Ma la realtà dei fatti, dati alla mano, è stata ben diversa.

Grazie ai dati della svizzera Teralytics, La Repubblica ha analizzato i movimenti dalla Lombardia al Meridione in alcune giornate chiave. Durante quel 'maledetto sabato', ad esempio, si diressero al sud in 835 ma la maggior parte di loro usò aereo e macchina, con buona probabilità ben prima che trapelassero i dettagli sul decreto del Governo. Furono ‘solo’ 166 a salire su un treno, contro i 414 che scelsero di volare e i 257 che optarono per l'autostrada. La vera fuga in realtà era già avvenuta: per l’esattezza, il 23 febbraio. Quella domenica da Milano andarono via in 9149, quattromila in più rispetto alla media. Raggiusero soprattutto Napoli, poi Pescara, Chieti, Caserta, Bari, Salerno, Palermo e Cagliari. Si va dai quasi 550 che avevano come meta il capoluogo campano ai 151 che invece raggiunsero quello sardo. Era appena stato deciso lo stop delle attività scolastiche in Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli, e fu quellam con buona probabilità, la vera molla dell'esodo. Erano i giorni in cui diventavamo il terzo Paese più colpito al mondo dopo Cina e Corea del Sud. Ma non era ancora nulla rispetto a quanto ci aspettava: il 23 febbraio, nel Paese c’erano 152 positivi e 3 morti. Il 7 marzo, i casi erano saliti a 5883 e i decessi a 233. Oggi, 24 aprile, dall’inizio dell’epidemia in Italia si registrano 192.994 contagiati, 25.969 deceduti e 60.498 guariti.

La destinazione più popolare nel periodo preso in esame è Caserta con oltre 5mila persone, seguita da Teramo, Palermo, Chieti e ancora Campobasso, Bari e Foggia. Regioni, nella maggior parte dei casi, colpite relativamente poco rispetto alla Lombardia. Verrebbe da pensare, guardando questi dati, che tra fine febbraio e inizio marzo il virus era ancora poco presente a Miliano al di là dei numeri ufficiali. Oppure, che la pandemia non ha seguito sic et simpliciter il flusso degli spostamenti, altrimenti, a rigor di logica, la Campania oggi dovrebbe essersi trasformata in un lazzaretto.

Ma com’è stato possibile effettuare quest’analisi e quanto è attendibile? La Teralytics analizza i dati, resi anonimi, di 30 milioni di clienti italiani di alcune aziende telefoniche. Successivamente vengono elaborati espandendoli a tutta la popolazione, usando varie tecniche di machine learning, arrivando ad un'accuratezza del 95 per cento. Un tassello importante per le strategie di aziende coinvolte nel settore dei trasporti fino a ieri, oggi per chi si occupa di studiare la pandemia. La compagnia di Zurigo aveva già misurato per La Repubblica la decrescita degli spostamenti durante l'esplodere dell'emergenza sanitaria, ben prima che Google, Facebook e infine Apple offrissero i loro dati sullo stesso fenomeno.

