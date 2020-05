Covid-19, Usa all’attacco: “Il virus arriva da un laboratorio di Wuhan, ci sono le prove”

Le dichiarazioni del Segretario di stato americano Mike Pompeo che torna ad attaccare Pechino, ma precisa: non creato dall’uomo

Dopo il presidente Donald Trump, il segretario di Stato americano Mike Pompeo. Gli Usa insistono con le accuse contro la Cina circa l’origine del Covid.

Il responsabile per gli Esteri di Washington – riporta TgCom24 - ha dichiarato senza mezzi termini: "Ci sono numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di Wuhan".

Poi l’affondo: “I cinesi hanno una storia di fallimenti nei laboratori, che non vengono gestiti secondo gli standard. La Cina ha fatto tutto quello che ha potuto per tenere il mondo all'oscuro di tutto”. Pechino avrebbe applicato il "classico metodo della propaganda comunista – ancora duro Pompeo - "e nessuno degli esperti internazionali ha avuto accesso ai laboratori nel Paese. In America gli scienziati ci avrebbero avvertito, avremmo scambiato informazioni e trovato una soluzione".

Un attacco a testa bassa quello del Segretario di Stato americano, il quale ha però precisato che “in base alle informazioni raccolte dalla commissione parlamentare per l'Intellige, non si tratterebbe di un virus creato dall'uomo”.

In ogni caso, gli Usa sono determinati a conoscere la verità sulla pandemia.

