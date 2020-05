Facebook down in tutto il mondo, boom di segnalazioni

Il sito Downdetector registra problemi dalle 11 di questa mattina

Dalle 11 di questa mattina Facebook sta riscontrando problemi nella condivisione dei contenuti: che siano link, video, foto, sulle pagine aziendali soprattutto è difficilissimo pubblicare qualsiasi cosa. E su Downdetector, un sito che monitora il funzionamento di varie piattaforme e server tra cui i social network, è già boom di segnalazioni.

Dalla mappa in tempo reale risulta un disservizio concentrato soprattutto in Regno Unito, Belgio e Polonia. In Italia il down sembra essere a macchia di leopardo: Lazio, Calabria, Piemonte e Lombardia le Regioni più coinvolte. Disservizi soprattutto concentrati sulla piattaforma desktop, mentre va meglio sul mobile.

