L'app Immuni ora si può scaricare ma la notifica dei dati partirà solo in 4 regioni

Per capire se sarà un clamoroso flop anche per il notevole ritardo con cui è stta introdotta, non ci vorrà molto. Il Garante per la privacy ha finalmente dato il nullaosta alla pubblicazione della app Immuni. D'ora in avanti la si può trovare sia sul Play Store di Android sia sull'App store di Apple. E' stato anche aperto il sito ufficiale: immuni.italia.it. Ecco quali sono i possibili pro e contro di questa applicazione nata per aiutare a contenere la pandemia

Il presupposto essenziale per valutare sul lungo periodo l'efficacia di questo strumento è che necessita di essere scaricato da più della metà della popolazione, quindi da oltre 30 milioni di italiani. Solo in questo caso Immuni potrebbe consentire di contenere una possibile recrudescenza dei contagi da Sars-Cov2 e aiutare nella fase due evitando di chiudere di nuovo il Paese.

Sviluppata dalla milanese Bending Spoons, Immuni, come spiega Repubblica.it, da subito inizierà a raccogliere dati ma il sitema di notifiche sarà attivo da lunedì 8 giugno solo in quattro regioni: Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria. Poi "nel giro di qualche giorno", fanno sapere dal ministero dell'Innovazione, in tutta Italia. "Più che una sperimentazione si tratterà di un test", ha spiegato Pierluigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force pugliese per l'emergenza coronavirus.



Per scaricarla è necessario avere i sistemi operativi aggiornati. Per l'iPhone l'app ha bisogno della versione del sistema operativo iOS 13.5. Per i dispositivi Android, almeno la versione 6 e Google Play Service nella versione 20.18.13. Sul sito del governo dedicato all'app si fa sapere che si lavora anche per rendere disponibile "al più presto" l'app sull'App Gallery di Huawei per consentire "agli utenti di alcuni modelli di smartphone Huawei di usare Immuni".



Una volta installata basterà inserire pochi dati, come il proprio comune di residenza, e il sistema funzionerà in automatico: saranno gli smartphone sui quali è presente l'app - quando si troveranno a una distanza inferiore a un metro - a scambiarsi dei codici generati automaticamente e in maniera anonima così da poter risalire a chi è a rischio nel caso qualcuno risulti poi contagiato.

Se una persona dovesse contrarre il coronavirus, l'Asl di riferimento farà partire un messaggio di allerta su tutti i telefoni di coloro che sono venuti a contatto, anche in maniera inconsapevole, con il contagiato. "Se sono in fila al supermercato - spiega Lopalco - e non viene rispettata la distanza di un metro, il mio smartphone scambierà un codice con il telefono di chi mi è accanto. A quel punto, se io il giorno dopo dovessi risultare positivo, la persona che inconsapevolmente è stata a contatto con me lo verrà a sapere".



I dati raccolti saranno conservati sui singoli dispositivi e non su un server centrale. Il sistema non traccerà gli spostamenti ma solo i contatti di prossimità tra smartphone e le informazioni potranno essere condivise solo con l'autorizzazione del proprietario dell'utente. In pratica se dovessimo risultare positivi starà a noi decidere se consentire l'invio delle notifiche agli altri. Infine, tutti i dati raccolti e condivisi con il server centrale, gestito da Sogei, saranno cancellati entro dicembre 2020.

A rendere subito complicato il cammino della app ci ha pensato un virus informatico diffuso in queste ore da una finta email che si richiama a Immuni e che è in grado di veicolare un ransomware in grado di mandare in tilt in computer.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!