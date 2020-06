Coronavirus, impennata di denunce per estorsione e usura: l’allarme di Confcommercio

Per il presidente Sangalli la crisi economica generata dall’emergenza sanitaria “ha una zona d’ombra dove rischia di rafforzarsi la criminalità”



Crescono le denunce per estorsione e usura e la criminalità rischia di rafforzarsi: questi alcuni degli effetti della crisi economica generata dall’emergenza sanitaria in atto. A lanciare l’allarme è Confcommercio alla luce dell’analisi di uno studio svolto dall’organizzazione. Lo riferisce Tgcom 24.

"La crisi economica ha una zona d'ombra dove rischia di rafforzarsi la criminalità. Le nostre imprese in difficoltà denunciano sempre più spesso usura, estorsioni e acquisizioni illecite afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando i dati -. Abbiamo fiducia nella magistratura, ma è necessaria più rapidità per far giungere i sostegni previsti dal dl Rilancio alle aziende". Per Sangalli, "solo così si combatte la criminalità e si ricostruisce un'economia sana".



Dopo liquidità, costi e crollo dei consumi, anche l'usura e i tentativi illeciti della malavita di impadronirsi delle aziende sono tra gli ostacoli all'attività delle imprese del commercio e della ristorazione durante l'emergenza Covid-19. Un 11% di imprese, secondo un'indagine di Confcommercio in collaborazione con Format research, indica nella criminalità "un ulteriore, pericoloso ostacolo" allo svolgimento della propria attività; in particolare, circa il 10% degli imprenditori, in questo periodo, "risulta esposto all'usura" o a tentativi di "appropriazione 'anomala'" dell'azienda. E la percentuale cresce fino a quasi il 20% per quegli imprenditori che sono molto preoccupati per il verificarsi di questi fenomeni nel proprio quartiere o nella zona della propria attività.

