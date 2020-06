Investi in pubblicità, scegli isNews!

L’agevolazione per le spese ad hoc raggiunge il 50 per cento dell’investimento. Non c'è più bisogno di incrementare i costi rispetto all'anno precedente, anzi: vale anche per chi investirà meno del 2019

Da oggi più che mai fare pubblicità sui giornali online conviene, grazie al bonus pubblicità introdotto dal Governo con i decreti emanati durante l’emergenza Coronavirus.

Il bonus, nello specifico, è quell’agevolazione statale, erogata sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione F24, che mira a incentivare gli investimenti pubblicitari sugli organi di informazione.

Con il 'Cura Italia' è stato introdotto il criterio per il quale, sempre e solo limitatamente all’anno 2020, la base di calcolo dell’incentivo viene effettuata sull’intero investimento 2020, e non solo sulla parte incrementale rispetto all’anno precedente. Poi con il Dl Rilancio il bonus è stato elevato dal 30% al 50%.

E soprattutto VALE PER TUTTI: con questo regime straordinario, il credito d’imposta si apre infatti alle imprese, ai professionisti e agli enti del terzo settore che iniziano la loro attività nel corso del 2020, oppure che realizzeranno investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, o ancora che nell’anno 2019 non abbiano proprio effettuato investimenti pubblicitari.

Un’occasione unica per investire su isNews.

L’informazione ormai corre veloce in rete e isNews garantisce l’aggiornamento continuo e costante dei propri contenuti, con articoli, approfondimenti fotogallery e video inerenti ai principali fatti di cronaca, politica, attualità, cultura e sport, non solo del Molise, ma anche dell’Italia e del mondo.

Contenuti originali, elaborati da professionisti del settore, che – all’occasione – posso essere personalizzati e che vengono puntualmente condivisi su tutti i canali social e tramite sms e whatsapp.

Un’informazione capillare che copre l’intero territorio molisano e non solo. Numeri in costante crescita, grazie ad uno staff specializzato impegnato h24.

Non resta che provare per credere.

