L'Italia che non fa più i conti col Covid. Ricolfi: "Non ci stanno dicendo la verità"

In una intervista rilasciata all’Huffingtonpost il sociologo e docente dell’Università di Torino analizza l'andamento del rapporto tra l'incremento dei contagio in diverse province d’Italia, e la necessità richiamata da governo e imprese di tornare a puntare sui consumi per rilanciare l'economia. E in proposito denuncia: “Stiamo riaccendendo l’epidemia per salvare il turismo”

“In una quindicina di province la curva epidemica, anziché continuare a scendere, ha invertito la sua corsa e ha iniziato a risalire. Molte (8) sono in Lombardia, e fra esse c’è Milano. Ma molte (7) sono in altre regioni del Nord o del Centro: Alessandria, Vercelli, Bologna, Arezzo, Rieti, Roma, Macerata. A queste se ne devono aggiungere altre 7, fra cui Padova, Firenze e persino una provincia del Sud (Chieti). In tutto fa ben 22 province (su 107) in cui dovrebbero scattare piani per evitare che il contagio torni a dilagare. ”. Sono i dati resi noti dal sociologo e docente Luca Ricolfi, in una intervista rilasciata al quotidiano Huffingtonpost.

Ricolfi parte da questo presupposto per sferrare una critica al governo, in relazione a un settore che è oggi più che mai la centro dell’attenzione, il turismo.

Secondo il sociologo “la pretesa della politica di proteggere il settore a qualsiasi prezzo, ci è costato prima (nelle 2 settimane a cavallo fra febbraio e marzo) un imperdonabile ritardo nelle chiusure. E rischia di costarci ora una ripartenza dell’epidemia, perché nessuno vuole vedere che il famigerato parametro Rt (che dovrebbe stare sotto 1) potrà pure essere ancora sotto 1 a livello nazionale, ma quasi certamente è tornato sopra a 1 in molti territori. Quel che stiamo scoprendo, in queste settimane – spiega - è che la riapertura delle attività economiche, avvenuta essenzialmente a maggio, ha provocato conseguenze molto meno gravi di quelle che sta producendo la riapertura delle attività “ricreative”, che è in corso in questo mese di giugno”.

Il docente che insegna analisi dei dati all’ateneo di Torino va più a fondo è sostiene che “dopo il 2 giugno siamo tornati ad essere il gigantesco luccicante lunapark che da qualche decennio siamo sempre stati e il Covid ringrazia”.

Ricolfi parla anche di una “contraddizione insanabile della comunicazione nella fase 3. Per evitare una nuova esplosione dell’epidemia – spiega - veniamo ancora, ma sempre meno convintamente, invitati alla prudenza, al distanziamento sociale, all’uso delle mascherine. Nello stesso tempo, assistiamo a un continuo rilassamento delle regole, che veicola il messaggio opposto: se ci lasciano salire sui treni e sugli aerei senza rispettare i 2 metri di distanza, se sui mezzi pubblici e nei negozi non ci sono controlli, se gli assembramenti sono sistematicamente tollerati, la gente non può non pensare che il peggio è passato. E quindi abbassa la guardia, e si autorisarcisce del periodo di lockdown riappropriandosi delle vecchie abitudini”.

La questione cruciale, secondo Ricolfi, consiste nel fatto che “il rilancio del turismo e dell’economia del divertimento (ristorazione, calcio, sale giochi, eccetera) è incompatibile con un discorso di verità sull’andamento dell’epidemia. E la politica ha deciso che in questo momento è meglio annacquare la verità, se no la macchina dei consumi non riparte, e la società signorile di massa implode”. “La conseguenza – conclude Luca Ricolfi - è che così facendo esponiamo l’Italia al rischio di una seconda, potenzialmente catastrofica, ondata epidemica in autunno. L’idea è che, se vogliamo sconfiggere il virus, dobbiamo approfittare della brevissima stagione in cui è debole, che è esattamente questa. Poi, quando arriverà il freddo, se avremo consentito che in Italia circolino ancora migliaia di soggetti contagiosi, sarà troppo tardi per fermare la valanga”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!