Speranza shock: "Valutiamo Tso per chi è positivo al Covid e rifiuta le cure"

Dichiarazioni del ministro della salute che ha anche annunciato l’avvio di test sierologici sui lavoratori e molecolari sulla popolazione scolastica

Chi pensava che i dispositivi di protezione individuale, potessero essere abbandonati in un cassetto come ricordo della pandemia si sbagliava di grosso.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista a Corriere.it, parlando di mascherine e distanziamento sociale, ha gelato gli italiani: "L'uso delle mascherine, il distanziamento sociale e il lavaggio frequente delle mani - ha ribadito Speranza - sono le tre regole fondamentali che dovremo continuare a seguire fino a quando non avremo un vaccino, che ci metterà in sicurezza".

Il numero uno del dicastero della salute si è spinto anche oltre e ha dichiarato che sta valutando “l’ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori nei casi in cui una persona deve curarsi e non lo fa”. La notizia è stata riportata da Repubblica.it, in relazione al caso dell’imprenditore veneto che ha rifiutato le cure ed è andato in giro pur essendo positivo al coronavirus.

“Ci saranno test sierologici sui lavoratori, molecolari sulla popolazione scolastica” - ha aggiunto il ministro. A suo avviso occorre recuperare “una relazione organica costante della prevenzione sanitaria con la scuola”. “Ho proposto alle regioni che questo modello venga ripristinato”, ha aggiunto alludendo alla medicina scolastica introdotta da una norma del 1961 e superata negli anni ’90.

