Svolta green, altro che borse in pelle: arriva il tessuto di pale di fico d’india

L’alternativa vegetale pronta a sbarcare nel mercato della moda grazie all’inventiva di due giovani messicani

Sbarca nel mondo della moda l’alternativa vegetale alla pelle. A idearla una coppia di giovani di Guadalajara, in Messico, che hanno lavorato ad un tessuto realizzato con le foglie di fico d’India.

A lanciare la notizia il portale greenme.it, che racconta i dettagli del progetto presentata a Lineapelle, manifestazione milanese svoltasi l’anno scorso.

Adrián López e Marte Cazárez – si legge - hanno portato avanti sperimentazioni per due anni per riuscire a creare un’alternativa alla pelle che fosse “ecosostenibile ed etica” e che contemporaneamente “garantisse resistenza e traspirabilità”.

Ed ecco arrivare, quasi per caso, l’idea di sfruttare il fico d’India. I due – prosegue greenme.it - stavano riflettendo su come questa pianta fosse ampiamente utilizzata in cosmesi per la produzione di shampoo e creme. Ed hanno pensato che potesse fare al caso loro, anche in considerazione del fatto che il cactus è molto diffuso in Messico, è il simbolo del Paese.

“Molte persone ci hanno detto che eravamo pazzi! – spiega uno degli ideatori - Perfino i nostri ingegneri ci hanno detto che non si poteva fare. Abbiamo detto come no? Siamo in Messico, siamo messicani, quale materia prima abbonda qui? Il cactus qui cresce da solo, senza bisogno di grandi quantità d’acqua. È lì che abbiamo iniziato a testare il fico d’india e, dopo diversi test, siamo stati in grado di realizzare un materiale resistente“.

E dopo qualche fallimento si è arrivati a produrre questo tessuto economico, si parla di circa 25 dollari al metro, e vegan firndly. Un tessuto che è pronto a sostituire la pelle animale e la similpelle sintetica per realizzare numerosi oggetti.

“Un abitino, una borsa, una cintura, un cinturino per orologio, una piccola libreria, una poltrona. Qualunque pelle – dichiara Marte Cazàrez - può essere sostituita da questo tessuto; la pelle animale o la pelle sintetica possono essere sostituite da quelle vegetali, sostenendo l’ecosistema”.

Oltre a rispondere alla domanda dei consumatori che non intendono acquistare oggetti realizzati con pelle animale, l’impiego del nuovo tessuto vegetale porterebbe anche benefici ai produttori locali che coltivano fichi d’India.

