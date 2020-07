Coronavirus, migranti positivi: scatta l’esposto in Procura

L’iniziativa della Lega sul caso degli ospiti della struttura di Pettorano sul Gizio, risultati affetti dal Covid dopo il trasferimento nel centro di accoglienza abruzzese



Non si placano, anzi si moltiplicano le polemiche legate allo sbarco di migranti in questa drammatica fase, legata alla diffusione del coronavirus.

In questi giorni sta facendo parecchio discutere quanto accaduto a Pettorano sul Gizio, piccolo centro della provincia di L’Aquila. Nel centro di accoglienza si contano 8 migranti positivi sui 12 sbarcati recentemente a Lampedusa. In sostanza gli ospiti della struttura sono risultati negativi ai test sierologici a cui sono stati sottoposti al loro arrivo. Successivamente però, quindi dopo il trasferimento in Abruzzo, i tamponi hanno accertato il contagio.

“La Asl – riferisce Il Giornale - ha comunicato di aver subito attivato le procedure previste e che provvederà a identificare eventuali ulteriori contatti. La Lega è andata immediatamente all'attacco, accusando l'esecutivo di un attentato alla salute pubblica poiché in tal modo si rischiano nuovi focolai”.

Intanto Luigi D'Eramo, coordinatore regionale della Lega in Abruzzo, ha fatto sapere di aver dato mandato di presentare un esposto alla Procura della Repubblica. “La vicenda è grave e preoccupante – ha affermato -: i migranti sarebbero risultati negativi al momento della partenza dai centri di provenienza e per questa ragione ritengo doveroso si faccia chiarezza sulle modalità di esecuzione dei tamponi e dei test sierologici, sia per avere certezza della riferibilità degli esami, sia sulle modalità stessa di scelta dei migranti da trasferire. In primo luogo per la tutela della incolumità degli stessi migranti che, laddove positivi o peggio malati, devono essere ricoverati con urgenza. In secondo luogo per i piccoli Comuni dove vengono trasferiti, i cui residenti sono esposti senza alcuna cautela da parte di chi ci governa a rischi enormi.

È essenziale – ha evidenziato il coordinatore della Lega – che venga accertato il reale stato di salute di queste persone, anche perché in caso di positività al Covid devono essere ospitati in strutture idonee che abbiano modo di accudirli, curarli e sostenerli. In particolare nel caso in cui non vengono limitati nella libertà personale nei centri di accoglienza e quindi possono costituire in qualunque momento pericolo di contagio con la libertà di circolazione che viene garantita. Ho dato mandato già a professionisti per promuovere un esposto alla procura della Repubblica competente, al fine di valutare l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato in relazione alla condotta sopra descritta e, in ipotesi, di chiedere di valutare se sussistano i reati di epidemia colposa ovvero altri reati anche dolosi che dovessero essere riscontrati nel caso in cui non si desse luogo ad alcun accertamento preventivo alla partenza o, ipotesi peggiore, nel caso in cui i test siano del tutto omessi o carenti o non riferibili agli attuali ospiti della struttura di accoglienza”.

