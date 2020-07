Si laurea da un ospedale accanto alla sorella gravemente malata. La storia di Adriana commuove l'Italia

Ha discusso la tesi in collegamento streaming dall’istituto neurologico Besta di Milano, per stare accanto alla sorella. “Non volevo lasciarla” ha raccontato la 23enne neo dottoressa in giurisprudenza, originaria di Cerignola

Centodieci e lode, il plauso accademico, i complimenti dei professori che rimbombano in una stanza dell’Istituto neurologico Carlo Besta di Milano.

La storia è raccontata dal giornalista Enrico Galletti sul Corriere.it.

Adriana Ciafardoni, 23 anni, di Cerignola, si è laureata nella clinica di Milano una settimana fa, con i suoi professori dell’Università di Foggia collegati in streaming. Un titolo in giurisprudenza e cinque anni di studi che le passano davanti mentre la proclamano dottoressa e lei è seduta al tavolino di una stanza d’ospedale. In quei corridoi ci entra da anni, da quando insieme ai genitori ha cominciato ad assistere la sorella Sara, 14 anni, gravemente malata.

“Ero al suo fianco durante un ricovero programmato da giorni, che alla fine si è prolungato oltre il 20 luglio, la data che aspettavo da mesi, quella dell’ultimo atto dei miei studi all’università. Non avrei mai potuto andarmene e lasciare mia sorella lì. Allora, insieme, ci siamo ingegnate: mi sono collegata con il computer dalla stanza di Sara creando un piccolo impianto con la connessione Internet del cellulare. In quei momenti pensavo che se la laurea fosse stata in università mia sorella non sarebbe potuta venire. Invece, alla fine, ad assistere a quel momento un po’ insolito c’era solo lei. Ho preso il suo letto e l’ho avvicinato al pc. Un bel respiro e ho discusso la tesi”.

Anche i medici si sono mobilitati. Hanno cancellato a Sara visite ed esami in programma nel pomeriggio e si sono messi di guardia di fronte alla porta per non rischiare che un momento così bello venisse interrotto. La cerimonia scatta alle tre del pomeriggio. La connessione, alla fine, regge. “Non avevo neppure la tesi con me: nella fretta non ho pensato di portarla, anche perché quando siamo partite ci avevano detto che il ricovero sarebbe terminato la settimana precedente”.

A bussare alla porta di quella camera, dopo la proclamazione, è un’infermiera: con sé ha la corona d’alloro che mamma e papà delle ragazze hanno fatto recapitare ad Adriana. Nessuno dei due genitori era presente. Anche la madre in questi giorni è impegnata in alcune cure, e così padre e figlia hanno pensato di distribuirsi i compiti per poter assistere entrambe. “Divisi ma uniti”, ripete la piccola. Divisi ma uniti.

Tra Sara e Adriana c’è un rapporto speciale. Legate da quando erano piccole, hanno nove anni di differenza. “Da quando Sara si è ammalata — racconta al Corriere la sorella maggiore — cerco di essere la sua finestra sul mondo. La seguo ovunque, nelle cliniche e negli ospedali, da lei ricevo straordinarie lezioni di forza e di amore. Non ero preoccupata per il mio esame, quel giorno, ma più per le sue condizioni. Nei momenti di tensione, alzavo gli occhi dallo schermo, la vedevo nel suo letto e mi bastava. Sorrideva, aveva gli occhi lucidi, è stata la mia carica”.

Dopo questo traguardo, Adriana guarda al futuro. Lo fa pensando ai genitori, con cui festeggerà tra poco, quando di ritorno dall’ospedale riporterà Sara a casa, in Puglia. “Il mio obiettivo? Proseguire con gli studi — dice —. Ora dovrò cominciare un periodo di praticantato per l’abilitazione. Poi mi piacerebbe fare un concorso in magistratura”.

La sorella minore è orgogliosa. Lì in ospedale, medici e infermieri l’hanno presa a cuore. Prima di addormentarsi, ogni giorno, la vedevano leggere e scrivere articoli sul suo blog. La sera del 19, prima della laurea della sorella, forse in cuor suo desiderava che Adriana rientrasse a casa. “Temeva che la discussione in ospedale mi facesse andare nel panico, o che saltasse la connessione”, spiega la sorella, che invece è rimasta lì. E quel 110 e lode, in fondo, è il voto che la vita ha assegnato a entrambe.