L'estate del virus dimenticato: tra feste in spiaggia e liberi tutti, l’impennata dei contagi

Solo nelle ultime 24 ore rilevati 552 casi. Il ministro Speranza si appella al buonsenso dei giovani, ma la realtà riferisce di due ragazze risultate positive dopo un viaggio organizzato in Croazia e di un 17enne di Catania trovato infetto dopo aver partecipato ad una festa con oltre mille persone. Si rischia la bomba sanitaria

Impennata di contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 552 i nuovi casi, rispetto ai 402 di ieri, per un totale di 249.756. Sono solo tre i decessi per Covid-19 rispetto ai sei di giovedì, per un totale di 35.190. Tutte le regioni hanno registrato nuovi positivi, dal Molise, che ne ha uno in più rispetto a giovedì, al Veneto con +183 infezioni.

E l’appello alla prudenza del ministro della Salute, Roberto Speranza, rivolto ai giovani è praticamente caduto nel vuoto.

A Catania si rischia la bomba sanitaria, dopo che un 17enne, che ha partecipato a una festa con mille persone, è risultato infetto. Il ragazzo – riferisce TgCom24 – si è presentato con il padre al pronto soccorso del Policlinico cittadino e, dopo l’esito del tampone, è stato posto in isolamento assieme ai familiari. L’allarme si è diffuso rapidamente. L’Asp ha rintracciato una trentina di persone che gli sono state a più stretto contatto e ha disposto anche per loro l’isolamento ma ha pure invitato tutti coloro che erano in quel locale a mettersi in quarantena.

A Padova, invece, sono state trovate positive al Covid due 18enni, rientrate da una vacanza in Croazia per festeggiare la Maturità. Le due, con altri coetanei, - si legge ancora su TgCom – si sono aggregate a un viaggio organizzato che prevedeva serata in discoteca, festival e partecipazione ad eventi di diverso genere, alloggiando in appartamenti dove potevano dormire dalle due alle sette persone. Al rientro i primi sintomi e il tampone che ha dato esito positivo. Per ora i contatti sono tutti in isolamento domiciliare in attesa dei test.

E non è finita. L'Oms avverte che i casi di coronavirus nei bambini si sono moltiplicati per sette volte, quelli tra i giovani per sei volte. Circostanza che potrebbe essere ricondotta al fatto che, nella fase acuta dell’epidemia, diagnosi e test erano prettamente focalizzati sull'identificazione di casi con sintomi gravi, che riguardavano in prevalenza persone anziane. Tuttavia, il virus c’è e sta tornando a manifestarsi prepotentemente.

