Vaccino anti-Covid, prime dosi allo Spallanzani: dal 24 agosto al via la sperimentazione

Parteciperanno 90 volontari. Il direttore dell’Istituto: "Siamo all’inizio della fine di questa battaglia, vinceremo"

L’annuncio era di quelli più attesi: "Sono arrivate all'Istituto Spallanzani di Roma le prime dosi del vaccino 'made in Italy' e dal 24 agosto si parte con la sperimentazione sull'uomo". Ad annunciarlo l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, e il governatore Nicola Zingaretti.

Il vaccino - rilancia TgCom - ha già superato i test preclinici effettuati sia in vitro che in vivo su modelli animali, "che hanno evidenziato la forte risposta immunitaria indotta dal vaccino e il buon profilo di sicurezza".

Ai nastri di partenza, dunque, la fase 1 di sperimentazione sull'uomo della piattaforma vaccinale italiana, alla quale hanno collaborato l'INMI e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e che si avvale dei finanziamenti del Ministero della Ricerca Scientifica e della Regione, con supporto del Ministero della Salute.

Riceveranno le dosi 90 volontari tra i 18 e gli 85 anni che saranno divisi in due gruppi per età: 45 tra i 18 e i 55 anni, altrettanti di età tra i 65 e gli 85 anni. Ciascun gruppo – si legge ancora - sarà suddiviso in tre sottogruppi da 15 persone, a ciascuno dei quali verrà somministrato un diverso dosaggio di vaccino.

A commentare la notizia il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia. "Oggi – afferma - sono arrivate le prime dosi del vaccino che sperimenteremo a partire dal 24 agosto. E' una grande intensa emozione. Sentiamo, come Istituto, il senso di responsabilità, l'attenzione e la speranza che gli italiani ripongono in noi, nei nostri clinici, nei nostri ricercatori. Non abbiamo mai banalizzato - ancora Vaia - il nostro appello a non aver paura si è unito al non abbassare la guardia, mai. Oggi avvertiamo la sensazione, tanto cullata, di essere all'inizio della fine di questa aspra e dura battaglia che il popolo italiano tutto sta combattendo da tempo. Vinceremo!".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!