Troppi contagi, stop alle danze: discoteche chiuse in tutta Italia e nuovo obbligo di mascherine

Per le attività chiuse fino al 7 settembre sarà previsto un sostegno economico

ROMA. Il Governo corre ai ripari e, dopo i numeri in ascesa degli ultimi giorni - oggi l'unica eccezione, ma con 17mila tamponi in meno - ha deciso per una stretta, d'intesa con le Regioni, per discoteche e sale da ballo, chiuse fino al 7 settembre. Come riferisce Tgcom 24, non saranno ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale e sarà riconosciuto un sostegno economico alle attività costrette allo stop.

Dalle 18 alle 6 del mattino mascherine nei luoghi e locali aperti al pubblico e nei luoghi in cui si possono creare assembramenti. Lo ha stabilito la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, al termine del confronto con i governatori. "Diamo un segnale al Paese che bisogna tenere alta l'attenzione", ha detto Speranza. Tra i presidenti di Regione riuniti in videoconferenza anche il governatore del Molise Donato Toma. A convocare la riunione il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia: "Restiamo uno dei Paesi più sicuri al mondo - ha dichiarato - Questa condizione non è casuale, ma figlia dei sacrifici che abbiamo fatto e che vanno difesi. Ora è il momento di andare avanti ma limitando al massimo le attività che presuppongono contatti fisici e assembramenti incontrollabili. Utilizziamo il passaggio parlamentare del Dl agosto per ristorare le attività che subiranno perdite".

