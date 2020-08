Coronavirus, in Italia schizzano i contagi. Campania verso la ‘chiusura’: pugno di ferro di De Luca

Solo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 924 nuovi casi. Il governatore dem: "Tra 15 giorni valuto lo stop della mobilità regionale. Sconcertato che al Nord non facciano tamponi obbligatori e quarantena a chi rientra dall'estero"

Continua inesorabile l’impennata di contagi in Italia. Solo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 924 nuovi casi di Coronavirus e 9 decessi.

Una fotografia allarmante della situazione epidemiologica del Paese, che spinge il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a paventare finanche la chiusura dei confini regionali.

A fine agosto – ha dichiarato nel corso di una diretta Facebook - "vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale”. La decisione sarà, dunque, presa "tra 15 giorni con grande determinazione, salvo i casi di motivi di lavoro o di salute. Ci regoleremo anche sui contagi nel resto d'Italia".

"Nel frattempo continueremo il lavoro di screening sui rientri nel mese di agosto in maniera intensa, perché è questo il periodo in cui si registra il grosso dei rientri, mentre nelle Regioni del Nord questi saranno ritardati. Ho assistito con sconcerto – ancora De Luca - al fatto che alcune Regioni del Nord abbiano ritenuto di non rendere obbligatorio per i loro concittadini rientrati dall'estero il tampone e l'isolamento domiciliare e guardo con preoccupazione a queste scelte poco responsabili".



Il presidente campano va giù duro pure sulla questione mascherine, invocando controlli da parte delle forze dell’ordine. “Il 90% dei cittadini dopo le 18 la mascherina non la indossa – osserva il governatore - L'elemento critico e sconcertante è l'assoluta scomparsa delle forze dell'ordine nel controllo delle ordinanze che vengono emesse. Se il governo decide che alle 18 bisogna indossarla, bisogna fare i controlli, altrimenti meglio non fare ordinanze piuttosto che farle e constatare che nessuno le osserva. Sarebbe stato preferibile non fare questa ordinanza e fare controlli mirati nei locali dove le distanze non si rispettano. Sarebbe stato utile – conclude - per non ridicolizzare lo Stato".

