Perseguita un negoziante e minaccia di violentare la moglie: ghanese in carcere

Il 42enne è stato arrestato dai carabinieri di Varcaturo. Aveva trasformato in un incubo la vita di un’intera famiglia



Per mesi ha perseguitato un commerciante, trasformando in un incubo la vita di un’intera famiglia. Ora a scrivere la parola fine ci hanno pensato i carabinieri della Stazione di Varcaturo (frazione di Giuliano in Campania), che hanno arrestato il 42enne di origini ghanesi già noto alle forze dell'ordine.

Come riferisce ‘Il Mattino’ l’uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori commessi nei confronti di un noto commerciante della zona. Stando a quanto accertato dagli inquirenti, il 42enne aveva minacciato di morte tutta la famiglia, più volte, anche brandendo un coltello da cucina.

In un’occasione era riuscito a scavalcare la recinzione della villetta in cui vive la vittima e - masturbandosi davanti agli occhi atterriti dei presenti - minacciato di violentare la moglie.

Dalle indagini è emerso che il ghanese aveva occupato abusivamente uno stabile in costruzione di proprietà della vittima ed era stato allontanato. Da quel momento ha cominciato a perseguitare e minacciare il negoziante e i suoi familiari.

Completate le formalità del caso, il 42enne è stato trasferito presso il carcere di Poggioreale.

